На улице Серова в Ижевске сгорел нежилой дом
27 июня в главное управление МЧС России по Удмуртии поступило сообщение о пожаре в Ижевске на улице Серова.
- К ликвидации пожара привлекалось три единицы техник, 13 человек личного состава. Также были привлечены ГИБДД, скорая помощь и электрики, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Дом полностью сгорел, сообщается, что он был нежилой.
Напомним, из-за пожара приостановили движение трамваев.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.
- В центре села Малая Пурга был убит 24-летний молодой человек.
пожар на перекрестке улиц Тимирязева и Серова в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»