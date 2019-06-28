На улице Серова в Ижевске сгорел нежилой дом

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-28T07:21:16+03:00

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27 июня в главное управление МЧС России по Удмуртии поступило сообщение о пожаре в Ижевске на улице Серова.

- К ликвидации пожара привлекалось три единицы техник, 13 человек личного состава. Также были привлечены ГИБДД, скорая помощь и электрики, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Дом полностью сгорел, сообщается, что он был нежилой.

Напомним, из-за пожара приостановили движение трамваев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.

- В центре села Малая Пурга был убит 24-летний молодой человек.

пожар на перекрестке улиц Тимирязева и Серова в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU