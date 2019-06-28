2019-06-28T07:00:12+03:00
Общество

Какие участки дорог в Ижевске отремонтируют дополнительно?

Асфальт обновят в сентябре
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске дополнительно отремонтируют три участка дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ремонт начнется на улице Наговицына, там отремонтируют участок от ул. Пушкинской до ДК «Металлург» (стоимость – 4,4 млн руб.), на Красногеройской – участки от ул. К. Маркса до ул. Сивкова и по ул. Сивкова до здания прокуратуры Удмуртии (2,6 млн руб.). Еще дорожники обновят тротуар на аллее ветеранов по ул. Т. Барамзиной – от ул. Петрова до ул. 40 лет Победы, - сообщает пресс-служба.

Кстати, в сквере на улице Т. Барамзиной обустроят систему водоотведения, на которую выделят 6,3 млн рублей.

Все работы планируют закончить в сентябре.

Напомним, деньги, сэкономленные на сокращении чиновников, направили на ремонт тротуаров. С какого начали ремонт и когда закончат.

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- Мы узнали, когда откроется сухой фонтан на Центральной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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