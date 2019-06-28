В 2019 году в Ижевске дополнительно откроют 24 первых класса

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-28T11:02:08+03:00

В прошлом году было открыто 13 классов

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В Ижевске в этом году дополнительно откроют 24 первых класса. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Светлана Петрова на сессии гордумы.

- На сегодняшний день нам не хватает 14 тысяч мест в системе общего образования. Мы готовы перепрофилировать все помещения на 602 места и в этом году мы открываем 24 дополнительных первых класса, - пояснила Светлана Петрова.

На открытие классов выделили шесть млн рублей.

Кстати, в прошлом году дополнительно открыли 13 первых классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU