В 2019 году в Ижевске дополнительно откроют 24 первых класса
В Ижевске в этом году дополнительно откроют 24 первых класса. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Светлана Петрова на сессии гордумы.
- На сегодняшний день нам не хватает 14 тысяч мест в системе общего образования. Мы готовы перепрофилировать все помещения на 602 места и в этом году мы открываем 24 дополнительных первых класса, - пояснила Светлана Петрова.
На открытие классов выделили шесть млн рублей.
Кстати, в прошлом году дополнительно открыли 13 первых классов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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