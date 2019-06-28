29 июня в Удмуртии пройдет национальный праздник «Гербер»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-28T11:01:11+03:00

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В Удмуртии в окрестностях деревни Малые Мазьги Игринского района 29 июня пройдет традиционный праздник «Гербер» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В программе праздника традиционный ритуал освящения каши жрецами, выступление удмуртских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и молодежная музыкально-танцевальная площадка. Главными объектами внимания станут площадки «Чебер Гербер» и «Кивалтысь». На первой пройдёт показ стилизованных удмуртских костюмов, а на второй главы районов Удмуртии и их команды будут соревноваться в мастерстве плетения кос.

В празднике примут участие гости из соседних регионов – Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Пермского края, Кировской и Свердловской областей и, конечно же, из Удмуртии.

Начало в 11:00, в 18:00 пройдет этнодискотека.

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ИСТОЧНИК KP.RU