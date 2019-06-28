Грозы с усилением ветра ожидаются в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-28T13:01:30+03:00

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Местами в Удмуртии и в Ижевске в ближайшие сутки ожидаются грозы с усилением ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

28-29 июня порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. 28 июня температура днем +18…+20 градусов, дождь, ночью +15 градусов, дождь.

29 июня, в субботу, температура днем +20…+23 градуса, небольшой дождь, ночью +13…+15 градусов, облачно.

30 июня, в воскресенье, температура днем +17…+20, небольшой дождь, ночью +13…+14 градусов, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU