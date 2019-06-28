2019-06-28T15:02:15+03:00
Общество

В 2019 году в Удмуртии сделают освещение на двух участках загородных магистралей

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделают освещение на двух участках загородных магистралей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Также в министерстве уже сформированы планы по устройству дорожного освещения на ближайшие несколько лет вперед. Они включают некоторые очаги аварийности: автодорога Завьялово - Каменное в границе с. Завьялово (с км 3+900 по км 5+500)

- автодорога Ижевск - Ува (с км 35+400 по км 35+800)

- автодорога Окружная города Ижевска (в зоне поворота на СНТ «Ошмес»)

- автодорога Ижевск - Сарапул (с км 57+900 по км 59+800) –в границе города Сарапул;

- автодорога М. Пурга - Н. Кечево (в границе п. Яган) и ряд других

Отметим, что с 2017 года в Удмуртии сделали освещение 12 объектов, из которых шесть - по проекту «Безопасные и качественные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин заплатит штраф за то, что укусил полицейского.

- Самые главные вопросы, на которые ответил Александр Бречалов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мобильные медкомплексы закупят для Удмуртии
На улице Пушкинская в Ижевске перекроют движение до 1 июля
Уже два случая аллергической реакции от съеденной клубники в Ижевске
Новые дорожные знаки установят в Ижевске
Экс-замминистра транспорта Удмуртии осужден за превышение должностных полномочий
В выходные в Ижевске покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
В связи с празднованием Дня молодежи в Ижевске временно ограничат движение
Начался ремонт на дороге к поселку Первомайский в Удмуртии
Ижевский теплоход впервые отправится в ночной рейс
Елизавета Туктамышева помогала Алине Загитовой во время серии шоу в Японии
Ижевчанин ответит за то, что укусил полицейского
Капитальный ремонт на улице Берша в Ижевске планируют начать в августе
Грозы с усилением ветра ожидаются в Ижевске
В 2019 году в Ижевске дополнительно откроют 24 первых класса
Убийство на Холмогорова в Ижевске: еще один подозреваемый задержан
29 июня в Удмуртии пройдет национальный праздник «Гербер»
Двоих ижевчан задержали по подозрению в краже
Ставка налога на имущество физлиц в Ижевске изменится
На улице Серова в Ижевске сгорел нежилой дом
Какие участки дорог в Ижевске отремонтируют дополнительно?
В Ижевске сухой фонтан на Центральной площади планируют открыть к 15 августа
На улице Тимирязева в Ижевске горит дом
Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчане выиграли грант на театральный проект про Егора Летова