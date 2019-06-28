В 2019 году в Удмуртии сделают освещение на двух участках загородных магистралей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-28T15:02:15+03:00

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В Удмуртии в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделают освещение на двух участках загородных магистралей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Также в министерстве уже сформированы планы по устройству дорожного освещения на ближайшие несколько лет вперед. Они включают некоторые очаги аварийности: автодорога Завьялово - Каменное в границе с. Завьялово (с км 3+900 по км 5+500)

- автодорога Ижевск - Ува (с км 35+400 по км 35+800)

- автодорога Окружная города Ижевска (в зоне поворота на СНТ «Ошмес»)

- автодорога Ижевск - Сарапул (с км 57+900 по км 59+800) –в границе города Сарапул;

- автодорога М. Пурга - Н. Кечево (в границе п. Яган) и ряд других

Отметим, что с 2017 года в Удмуртии сделали освещение 12 объектов, из которых шесть - по проекту «Безопасные и качественные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU