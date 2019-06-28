Ижевчанин ответит за то, что укусил полицейского

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-28T13:06:53+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- Установлено, что в мае пьяный молодой человек в подъезде одного из домов по улице Молодежная разбивал стекла. Приехавшие на место полицейские пресекли действия нарушителя и предложили проехать в отдел полиции для разбирательства. На что молодой человек агрессивно отреагировал: стал размахивать руками, нецензурно ругаться, а затем укусил одного из полицейских за руку, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения полицейским. С учетом того, что он впервые совершил преступление средней тяжести, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU