2019-06-28T15:05:48+03:00
Общество

Ижевский теплоход впервые отправится в ночной рейс

На теплоходе состоится дискотека
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 28 июня, в пятницу, состоится первый ночной рейс теплохода. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- Дискотека на теплоходе состоится при любой погоде, крыша над головой и теплый первый этаж защитит гостей от любых погодных условий, - сообщается в группе.

Теплоход отплывает с пристани в 21:00, рейс продлится до 23:00. На борту гостей будут ждать ди-джей, бармен-шоу, тематический бар. А также каждого взошедшего на борт будет ждать приветственный welcome drink*.

Стоимость билета – 450 рублей, продолжительность 2 часа, дети только в сопровождении взрослых.

Количество билетов ограничено – 200 штук. Купить билет можно на пристани.

*Велком дринк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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