2019-06-28T14:28:36+03:00
Общество

Начался ремонт на дороге к поселку Первомайский в Удмуртии

Работы должны закончить к 12 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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В Удмуртии начали ремонт дороги к поселку Первомайский Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- На автодороге, ведущей от кафе «Адам» через Чемошур к поселку Первомайский, ведутся ремонтные работы. На данный момент на участке 1,9 км снимают изношенный слой асфальта. После этого уложат два слоя асфальтового покрытия и укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой. Завершить работы планируют к 12 июля, - сообщает ведомство.

Автомобилистам предлагают другим маршрутом – дорогой от старого поста ГИБДД. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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