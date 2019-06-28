Начался ремонт на дороге к поселку Первомайский в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-28T14:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии начали ремонт дороги к поселку Первомайский Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- На автодороге, ведущей от кафе «Адам» через Чемошур к поселку Первомайский, ведутся ремонтные работы. На данный момент на участке 1,9 км снимают изношенный слой асфальта. После этого уложат два слоя асфальтового покрытия и укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой. Завершить работы планируют к 12 июля, - сообщает ведомство.

Автомобилистам предлагают другим маршрутом – дорогой от старого поста ГИБДД. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пятница - отличный повод куда-нибудь выбраться. Еще не решили куда? Мы вам поможем.

- На скольких участках в 2019 году сделают освещение?

- Ижевчанин заплатит штраф за то, что укусил полицейского.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU