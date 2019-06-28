Начался ремонт на дороге к поселку Первомайский в Удмуртии
В Удмуртии начали ремонт дороги к поселку Первомайский Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- На автодороге, ведущей от кафе «Адам» через Чемошур к поселку Первомайский, ведутся ремонтные работы. На данный момент на участке 1,9 км снимают изношенный слой асфальта. После этого уложат два слоя асфальтового покрытия и укрепят обочины щебнем и асфальтовой крошкой. Завершить работы планируют к 12 июля, - сообщает ведомство.
Автомобилистам предлагают другим маршрутом – дорогой от старого поста ГИБДД. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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