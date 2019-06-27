Чемпион России высказался о плагиате в новой программе Загитовой
Чемпион России по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата Европы Константин Меньшов высказался по поводу шумихи вокруг новой показательной программы олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой.
Как он сообщил в интервью «Р-Спорт», скопировал ли Даниил Глейхенгауз (хореограф Загитовой. – Прим. ред.) постановку у Джоджо Гомез, не столь важно.
- Я вполне допускаю, что времени на постановку номера было очень мало, но они сделали его хорошо. Он (Глейхенгауз) извинился, с американским хореографом они свои отношения выяснили, - сообщил Константин Меньшов.
Напомним, ранее Джоджо Гомес обвинила Даниила в плагиате.
- Тот случай, когда моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я польщена, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию, - написала она на своей странице в «Инстаграм».
После этого Даниил извинился перед хореографом.
- Я хочу принести свои извинения Джоджо Гомес за то, что не спросил ее об использовании некоторых движений, потому что смотрел это на YouTube, и мне действительно понравилось. Джоджо, ты потрясающая, и надеюсь, что в будущем мы вместе сделаем что-нибудь на льду! Я приглашаю вас в Россию, - написал он в своем аккаунте в «Инстаграм».
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Алина Загитова с новой показательной программой Bad Guy.2019 Fantasy on Ice in Kobe, Alina Zagitova skating to Bad Guy by Billie Eilish.
ИСТОЧНИК KP.RU
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