2019-06-29T16:33:50+03:00
Общество

7 устрашающих фотографий Ижевска перед бурей

Сильный ливень внес коррективы в жизнь города
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: @pavel_izhkarФото: @pavel_izhkar
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В субботу, 29 июня, над Ижевском пронесся сильный ливень. Сопровождалось это огромными тучами, которые выглядели весьма угрожающе и даже походили на «торнадо».

Фото: @i_m_shvets

Фото: @i_m_shvets

Фото: @kleno4kax

Фото: @kleno4kax

Фото: @pavel_izhkar

Фото: @pavel_izhkar

Фото: @pavel_izhkar

Фото: @pavel_izhkar

Фото: Veronika Shubina

Фото: Veronika Shubina

Фото: Зося Балуева

Фото: Зося Балуева

Напомним, что ливень не остался незамеченным. В городе затопило улицы, остановились трамваи и троллейбусы, из-за ветра стали падать деревья. Полную подборку последствий можете посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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