7 устрашающих фотографий Ижевска перед бурей
В субботу, 29 июня, над Ижевском пронесся сильный ливень. Сопровождалось это огромными тучами, которые выглядели весьма угрожающе и даже походили на «торнадо».
Фото: @i_m_shvets
Фото: @kleno4kax
Фото: @pavel_izhkar
Фото: @pavel_izhkar
Фото: Veronika Shubina
Фото: Зося Балуева
Напомним, что ливень не остался незамеченным. В городе затопило улицы, остановились трамваи и троллейбусы, из-за ветра стали падать деревья. Полную подборку последствий можете посмотреть по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский поблагодарил врача из Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»