7 устрашающих фотографий Ижевска перед бурей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-29T16:33:50+03:00

Сильный ливень внес коррективы в жизнь города

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В субботу, 29 июня, над Ижевском пронесся сильный ливень. Сопровождалось это огромными тучами, которые выглядели весьма угрожающе и даже походили на «торнадо».

Фото: @i_m_shvets

Фото: @kleno4kax

Фото: @pavel_izhkar

Фото: @pavel_izhkar

Фото: Veronika Shubina

Фото: Зося Балуева

Напомним, что ливень не остался незамеченным. В городе затопило улицы, остановились трамваи и троллейбусы, из-за ветра стали падать деревья. Полную подборку последствий можете посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU