В Удмуртии нашли сосну, которой 340 лет

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-29T18:00:45+03:00

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В деревне Якшур-Бодья (Удмуртия) нашли сосну, которой 340 лет. Об этом сообщил «Комсомольской Правде»-Ижевск краевед и биолог Александр Кондратьев. С помощью специального метода он определяет возраст деревьев и выявляет самые старые.

- Метод показал, что дереву около 340 лет. В высоту сосна 18 метров и имеет 1,2 метра в диаметре, - сообщил Александр Кондратьев.

Напомним, что в республике уже есть дерево, которому больше 300 лет. Это тоже сосна, но она находится в деревне Большой Кияик. И многие ее называют целительной. Также известно, что черному тополю из Кизнерского района 250 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU