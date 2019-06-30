За пропаганду наркотиков к ответственности привлекли трех жителей Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-30T17:40:28+03:00

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Троих жителей Глазова привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Санкция по статье предусматривает штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, молодые люди при помощи аэрозольного баллончика с черной краской и бумажного трафарета раскрашивали стену одного из домов в Глазове. Надпись, нанесенная на стену, содержала рекламу сайта интернет-магазина по распространению наркотиков. Однако мужчин задержали сотрудники Росгвардии и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU