СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-01T09:18:01+03:00

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В Ижевске завершили ремонтные работы на пересечении улиц Пушкинская и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Из-за погодных условий компания хотела продлить срок окончания работ по замене подземной магистральной теплосети по улице Ленина - на пересечении с улицей Пушкинской. Причиной увеличения срока ремонта стали проливные дожди - ливневая канализация не справляется с количеством осадков, выпавших в Ижевске в субботу и воскресенье. Дождевые воды, залившие раскоп теплосети, застопорили замену трубопроводов. Однако в ночь на 1 июля специалисты успели закончить работы, - сообщает пресс-служба.

Также, как пояснил директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов, работы завершены, проезд открыт, но ехать нужно аккуратней, так как дорожное полотно неровное.

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ИСТОЧНИК KP.RU