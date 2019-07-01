Уроженец Удмуртии Давид Белявский одержал победу в индивидуальном многоборье
Уроженец Удмуртии Давид Белявский завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике среди мужчин. Об этом сообщает портал sportur.ru.
Соревнования прошли в Минске 29 июня, в субботу, в рамках Европейских игр. Давид Белявский набрал 85, 465 балла, второе место занял украинец с результатом 84, 632 и замкнул тройку лидеров российский спортсмен с результатом 84,464.
Фото: sportur.ru
Напомним, на первых Европейских играх в Баку Давид завоевал золото, серебро и бронзу.
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Давид Белявский - золото в многоборье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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