Уроженец Удмуртии Давид Белявский одержал победу в индивидуальном многоборье

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-01T07:13:53+03:00

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Уроженец Удмуртии Давид Белявский завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике среди мужчин. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Соревнования прошли в Минске 29 июня, в субботу, в рамках Европейских игр. Давид Белявский набрал 85, 465 балла, второе место занял украинец с результатом 84, 632 и замкнул тройку лидеров российский спортсмен с результатом 84,464.

Фото: sportur.ru

Напомним, на первых Европейских играх в Баку Давид завоевал золото, серебро и бронзу.

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Давид Белявский - золото в многоборье.

ИСТОЧНИК KP.RU