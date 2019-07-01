2019-07-01T09:02:32+03:00
Общество

Фасады в центре Ижевска начнут ремонтировать в июле

В этом году отремонтируют 12 домов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске ремонт фасадов в центре начнется в июле. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин телеканалу «Моя Удмуртия».

- Приняли решение в первую очередь работать с теми домами, которые ответили на запрос по дизайн-коду. Теперь мы подтягиваемся со своей стороны и будем делать фасадную часть, 12 домов в этом году. Сейчас идут проектные работы, они в течение трех недель должны быть закончены, и в июле подрядчики должны выйти на объект, - рассказал министр.

Напомним, сколько фасадов планируют отремонтировать в Ижевске в связи с внедрением дизайн-кода.

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- Власти придумали, как отремонтировать фасады домов, чтобы быстрее внедрить дизайн-код в Ижевске.

- Власти Ижевска проверили, как здания города приводят в единый вид. Напомним, что сейчас за нарушение дизайн-кода предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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