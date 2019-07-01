При пожаре в Удмуртии погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-01T10:24:28+03:00

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В Удмуртии 29 июня произошел пожар в поселке Игра, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным проверки, 29 июня в деревянном одноквартирном доме произошел пожар. Проживавшие в доме 36-летний и 44-летний братья погибли от отравления дымом. Также, по имеющейся информации, мужчины злоупотребляли алкоголем, - сообщает ведомство.

Предварительно пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают очевидцев. Принимаются все меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU