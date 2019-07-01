При пожаре в Удмуртии погибли двое мужчин
В Удмуртии 29 июня произошел пожар в поселке Игра, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- По данным проверки, 29 июня в деревянном одноквартирном доме произошел пожар. Проживавшие в доме 36-летний и 44-летний братья погибли от отравления дымом. Также, по имеющейся информации, мужчины злоупотребляли алкоголем, - сообщает ведомство.
Предварительно пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают очевидцев. Принимаются все меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Когда начнут ремонт фасадов в центре города и сколько домов отремонтируют в этом году.
- Поздравляем! Спортсмен из Удмуртии одержал победу в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»