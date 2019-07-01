По вине пьяного водителя в Удмуртии в реанимацию попали 2-летний мальчик и его мать
В Удмуртии в городе Глазов около 20:00 пьяный водитель стал виновником ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 29-летний пьяный водитель машины «Хенде», не соблюдая боковой интервал, врезался в попутную машину «Форд-Куга» под управлением 50-летнего мужчины, который, в свою очередь, вылетел на «встречку», где столкнулся со встречным автомобилем «Рено-Дастер», - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «Форд-Куга» получил травмы, водитель «Рено-Дастер» ранен, его отвезли в больницу. Также его пассажиры - 30-летняя женщина и двухлетний мальчик - получили тяжелые травмы и на данный момент находятся в реанимации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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