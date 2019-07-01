В ближайшие дни осадков в Удмуртии не ожидается
В Удмуртии в ближайшие три дня осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Температура повысится, но останется ниже климатических норм. Так, 1 июля днем ожидается до +23 градусов. 2 июля, во вторник, температура днем +18…+23 градуса, ночью +13…+14 градусов.
3 июля, в среду, днем +22…+24 градуса, ночью +13…+15 градусов, в четверг температура составит +21…+26 градусов.
А вот уже в пятницу и субботу дневной температурный фон вновь понизится до +17…+22 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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