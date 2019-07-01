В ближайшие дни осадков в Удмуртии не ожидается

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-01T13:57:10+03:00

Температура вырастет, но будет ниже климатических норм

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в ближайшие три дня осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Температура повысится, но останется ниже климатических норм. Так, 1 июля днем ожидается до +23 градусов. 2 июля, во вторник, температура днем +18…+23 градуса, ночью +13…+14 градусов.

3 июля, в среду, днем +22…+24 градуса, ночью +13…+15 градусов, в четверг температура составит +21…+26 градусов.

А вот уже в пятницу и субботу дневной температурный фон вновь понизится до +17…+22 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Не смогли побывать на Гербере в субботу? Не беда! Мы собрали для вас фоторепортаж о том, как прошел национальный праздник.

- По вине пьяного водителя в реанимацию попали двухлетний ребенок и его мать.

ИСТОЧНИК KP.RU