2019-07-01T13:57:10+03:00
Общество

В ближайшие дни осадков в Удмуртии не ожидается

Температура вырастет, но будет ниже климатических норм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в ближайшие три дня осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Температура повысится, но останется ниже климатических норм. Так, 1 июля днем ожидается до +23 градусов. 2 июля, во вторник, температура днем +18…+23 градуса, ночью +13…+14 градусов.

3 июля, в среду, днем +22…+24 градуса, ночью +13…+15 градусов, в четверг температура составит +21…+26 градусов.

А вот уже в пятницу и субботу дневной температурный фон вновь понизится до +17…+22 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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