Глава Удмуртии ответил на обращение биатлонистки Ульяны Кайшевой

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-01T13:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 1 июля, в понедельник, прокомментировал обращение биатлонистки Ульяны Кайшевой. Спортсменка выложила видео в на своей странице в инстаграм.

- Я нахожусь на спортивной площадке у лыжной трассы, где очень много лет тренируются биатлонисты и лыжники, но, к сожалению, администрация Можги 26 июня продала этот очень ценный участок под жилое строительство. Об этом, конечно, сожалеет весь район, так как он использовался и детьми, и взрослыми, и спортсменами, и биатлонистами, и триатлонистами, чтобы разминаться, проходить в лес. В данный момент я иду на тренировку и понимаю, что в ближайшее время проход в лес здесь будет затруднен строительством. Теперь мы надеемся на понимание руководителей и на отмену данного решения, так как нам очень нужен этот участок, - рассказала спортсменка.

По словам Александра Бречалова на площадке редко кто занимался, и она вся заросла травой.

- Соседка не хочет, чтобы рядом был сосед. Там установлено три турника. История потрясающая про современный жанр инфоновости. Они просят нашу знаменитую спортсменку, биатлонистку, которая рядом живет: Слушай, запиши ролик, у тебя там много подписчиков, щас они там все взбодрятся и Бречалов отменит решение о продаже участка. Та соответственно, не сильно вникнув, придумала историю, что, мол, у этих трех турников дети всю жизнь спортом занимались. Никто там не занимается и не занимался. Враньё! Но упаковано было, как будто глава города единственную площадку в городе, что тоже чушь несусветная, ломает и продал её, - пояснил глава региона.

Также Александр Бречалов отметил, что вся документация с юридической стороны в порядке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Не смогли побывать на Гербере в субботу? Не беда! Мы собрали для вас фоторепортаж о том, как прошел национальный праздник.

- По вине пьяного водителя в реанимацию попали двухлетний ребенок и его мать.

ulianakaisheva Ульяна Кайшева обращается к властям Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU