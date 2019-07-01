Мужчине, который стрелял из окна жилого дома в Ижевске, назначили наказание

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-01T14:20:57+03:00

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В Ижевске назначили наказание мужчине, который стрелял из окна жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 3 мая в соцсетях появилось видео: два молодых человека стреляют из окон многоквартирного дома в центре города. Первыми на нее среагировали представители ДНД - добровольной народной дружины. Дружинники обратили внимание на запись в «Инстаграм» и забили тревогу. Адрес был оперативно обнаружен, стрелявшего задержали, - сообщает ведомство.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подозреваемый свою вину признал полностью. Уголовное дело прекращено, мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Ружье, из которого ижевчанин стрелял, конфисковано, боеприпасы подлежат уничтожению.

Также Мировым судом Ижевска рассмотрены материалы по факту незаконной передачи огнестрельного оружия. Ему назначен административный штраф в размере 3 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU