Житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью соседу

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-02T10:14:27+03:00

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В Удмуртии местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, подозреваемый 24 июня выпивал, вернувшись домой, он устроил скандал со своей гражданской женой на почве ревности. В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину. Потерпевшая, пытаясь спастись от мужа, забежала в дом соседей. Мужчина забежал в след за ней, после того как соседи попытались заступиться за потерпевшую, подозреваемый избил хозяина дома 58-летнего мужчину, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм мужчина скончался в больнице спустя пять суток. На данный момент подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и ходатайство об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU