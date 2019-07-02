Житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью соседу
В Удмуртии местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- По данным следствия, подозреваемый 24 июня выпивал, вернувшись домой, он устроил скандал со своей гражданской женой на почве ревности. В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину. Потерпевшая, пытаясь спастись от мужа, забежала в дом соседей. Мужчина забежал в след за ней, после того как соседи попытались заступиться за потерпевшую, подозреваемый избил хозяина дома 58-летнего мужчину, - сообщает ведомство.
В результате полученных травм мужчина скончался в больнице спустя пять суток. На данный момент подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и ходатайство об избрании меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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