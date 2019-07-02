2019-07-02T10:12:19+03:00
Происшествия

Ижевчанин, который ограбил ребенка с помощью газового баллончика, осужден

В суде мужчина признал свою вину
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sputnik.byФото: sputnik.by
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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который ограбил ребенка с помощью газового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, в марте 2019 года мужчина встретил знакомого 10-летнего мальчика в парке Космонавтов, схватил его, распылил в лицо газовый баллончик и потребовал отдать телефон. После того как мужчина получил телефон, он скрылся, - сообщает ведомство.

В суде обвиняемый признал свою вину, телефон вернул потерпевшему. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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