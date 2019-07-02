2019-07-02T10:13:06+03:00
Общество

В Удмуртии разыскивают молодого человека

Он ушел из дома 13 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Удмуртии разыскивают 34-летнего Коровина Романа Валерьевича. 13 июня 2019 года он ушел из дома в селе Октябрьском в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 178, среднего телосложения, волосы темные, короткие, «ежиком», глаза голубые. Носит очки в прямоугольной оправе.

Был одет в темно-синюю ветровку, светлый свитер с рисунком в виде ромбов, ярко-оранжевые брюки. При себе, возможно, имел синюю сумку для ноутбука.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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