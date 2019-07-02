2019-07-02T10:47:46+03:00
Общество

Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку

Она обзванивала водителей и кондукторов маршрутов №№9 и 10
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- В конце июня появилась информация о пропавшей женщине в районе городка Металлургов. За помощью в поисках родственники обратились в ИжГЭТ. Линейный диспетчер станции «поселок Машиностроителей» помимо своих прямых обязанностей, обзванивала водителей и кондукторов 9 и 10 маршрутов и передавала приметы пропавшей, - сообщает пресс-служба.

Один из экипажей 10-го маршрута сообщил, что похожая женщина ехала на троллейбусе до улицы Труда. Через непродолжительное время женщину нашли.

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- Помните мужчину, который напал на 10-летнего мальчика с газовым баллончиком? Так вот, ему вынесли приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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