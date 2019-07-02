Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку
В Ижевске диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
- В конце июня появилась информация о пропавшей женщине в районе городка Металлургов. За помощью в поисках родственники обратились в ИжГЭТ. Линейный диспетчер станции «поселок Машиностроителей» помимо своих прямых обязанностей, обзванивала водителей и кондукторов 9 и 10 маршрутов и передавала приметы пропавшей, - сообщает пресс-служба.
Один из экипажей 10-го маршрута сообщил, что похожая женщина ехала на троллейбусе до улицы Труда. Через непродолжительное время женщину нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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