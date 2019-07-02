Водителя из Удмуртии отправили в колонию за езду в нетрезвом виде
В Удмуртии вынесли приговор водителю, который был пьяным за рулем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
- Мужчина пьяный и лишенный прав ездил по улицам поселка. Его задержали сотрудники полиции, - сообщает ведомство.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на два года и три месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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