Водителя из Удмуртии отправили в колонию за езду в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-02T12:55:06+03:00

Он был за рулем, будучи лишенным прав

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В Удмуртии вынесли приговор водителю, который был пьяным за рулем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Мужчина пьяный и лишенный прав ездил по улицам поселка. Его задержали сотрудники полиции, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на два года и три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU