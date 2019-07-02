Ижевчане, которые приняли участие в опросе, считают, что общественный транспорт нужно обновить
В Ижевске на сайте администрации города проходил опрос местных жителей о качестве работы общественного транспорта. В опросе приняли участие 1 757 человек и 986 человек высказались о необходимости обновления городских трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, самым популярным транспортом стал автобус - на нем ездит 36,4% опрошенных, 18,8% - на трамвае и 11% передвигаются на троллейбусе. Остальные едут на том транспорте, который пришел на остановку.
Опрос показал, что больше половины опрошенных - 52,5% ждут транспорт от пяти до 20 минут, 33,5% - больше 15 минут. Также 39% принявших участие в опросе поставили общественному транспорту в Ижевске оценку «удовлетворительно».
566 человек считает, что расписание трамваев нужно пересмотреть, также 454 человека за то, чтобы изменить трамвайную маршрутную сеть и 506 человек изменили бы расположение некоторых остановок.
За обновление троллейбусов в Ижевске высказались 1 115 человек, 569 опрошенных предложили пересмотреть движение троллейбусов и 556 человек предложили пересмотреть маршрутную сеть электротранспорта.
К автобусам меньше претензий, но 950 человек высказались за пересмотр расписания движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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