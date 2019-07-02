Подросток из Ижевска подозревается в угоне двух машин

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-02T12:55:39+03:00

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В Ижевске задержан подросток, который подозревается в угоне двух машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что в ночь с 19 на 20 июня подозреваемы похитил машину «ВАЗ-2109», принадлежащую 25-летней ижевчанке. Покатался, оставил транспорт и скрылся. Утром девушка обнаружили пропажу и обратилась в полицию. Спустя несколько дней подросток похитил машину «ВАЗ-2131», на ней он поехал к другу и сказал, что купил транспорт и предложил покататься. За рулем угнанной машины был друг, который не справился с управлением и врезался в столб. После этого молодые люди скрылись, - сообщает ведомство.

Возбуждено два уголовных дела, личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Ижевску совместно с сотрудниками межрайонного отдела №3 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии в результате оперативно-розыскных мероприятий.

На данный момент подросток находится под подпиской о невыезде и поставлен на профилактический учет в отделении по делам несовершеннолетних. Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мужчина отправился в колонию за езду в нетрезвом виде.

- Вот это да! Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку.

ИСТОЧНИК KP.RU