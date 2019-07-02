Начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска рассказала о своей должности и личной жизни
Новоиспеченный начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска Катрина Селезнева в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказала о своем назначении и личной жизни.
- Астролог сказала, что выйду замуж, и я вышла... за свою работу, - пояснила Катрина Селезнева. И добавила, что счастлива в браке.
"Астролог сказала, что выйду замуж, и я вышла...за свою работу",- начальник Управления по физкультуре и спорту Катрина Селезнева
В эфире были и смех, и слезы, также затронули серьезные темы развития спорта в Ижевске. Все это и многое другое слушайте в эфире радио.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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