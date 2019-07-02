2019-07-02T15:14:17+03:00
Общество

Начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска рассказала о своей должности и личной жизни

Катрина Селезнева была в эфире радио «КП-Ижевск»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Новоиспеченный начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска Катрина Селезнева в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказала о своем назначении и личной жизни.

- Астролог сказала, что выйду замуж, и я вышла... за свою работу, - пояснила Катрина Селезнева. И добавила, что счастлива в браке.

"Астролог сказала, что выйду замуж, и я вышла...за свою работу",- начальник Управления по физкультуре и спорту Катрина Селезнева

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В эфире были и смех, и слезы, также затронули серьезные темы развития спорта в Ижевске. Все это и многое другое слушайте в эфире радио.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В сквере на улице Петрова начались строительные работы, которых жители домов ждали три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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