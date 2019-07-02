Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-02T14:20:05+03:00

Постановление приняли еще в январе

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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. В магазинах Ижевска появились соответствующие таблички.

Фото: Дмитрий Юданов

Товары без заменителей молочного жира будут визуально выделяться, также их будут выставлять отдельно от остальных продуктов.

Такие таблички облегчат выбор жителям Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU