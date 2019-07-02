Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать в Ижевске
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. В магазинах Ижевска появились соответствующие таблички.
Фото: Дмитрий Юданов
Товары без заменителей молочного жира будут визуально выделяться, также их будут выставлять отдельно от остальных продуктов.
Такие таблички облегчат выбор жителям Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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