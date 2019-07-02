Территория сквера на улице Петрова в Ижевске была разрушена с 2016 года
В Ижевске началось благоустройства сквера на улице Петрова в районе домов №№ 33, 37, 39. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте жители ждали благоустройства территории три года.
Сквер был разрушен в 2016 году из-за не добросовестного подрядчика. И только сейчас начали строительство. По информации пресс-службы администрации города, в сквере поставят скамейки, установят игровой спортивный комплекс, качели. Также пройдут работы по озеленению и устройству освещения. Работы планируют завершить к 31 августа.
На строительство выделили 9 млн рублей.
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В Ижевске началось благоустройство сквера на улице Петрова .
ИСТОЧНИК KP.RU
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