Режим работы светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чугуевского в Ижевске изменят
В Ижевске поменяют режим работы светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ со ссылкой на МКУ города «Службу благоустройства и дорожного хозяйства».
- В ночь со 2 на 3 июля будут менять режим работы светофора. Будут установлены дополнительные секции светофора для поворота с улицы Карла Маркса на улицу Чугуевского, при движении по ул.К.Маркса из Центра, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
Водителей просят быть внимательнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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