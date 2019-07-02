Режим работы светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чугуевского в Ижевске изменят

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-02T16:54:22+03:00

Менять режим будут ночью со 2 на 3 июля

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В Ижевске поменяют режим работы светофора на пересечении улиц Карла Маркса и Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ со ссылкой на МКУ города «Службу благоустройства и дорожного хозяйства».

- В ночь со 2 на 3 июля будут менять режим работы светофора. Будут установлены дополнительные секции светофора для поворота с улицы Карла Маркса на улицу Чугуевского, при движении по ул.К.Маркса из Центра, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Водителей просят быть внимательнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU