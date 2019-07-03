В каких домах в Ижевске отключат горячую воду 3 июля?

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-03T08:26:41+03:00

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В Ижевске 3 июля начинается очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так горячую воду отключат с 3 по 16 июля по адресам: 40 км 29, 33; В.Чугуевского 9; В.Краева 48;

- Володарского 52;

- Воровского 8, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137;

- Восточная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

- Гольянский поселок 1;

- 40 лет ВЛКСМ 13а, 29, 31, 55;

- К.Либкнехта 18, 22, 24, 26, 26а, 46, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Карлутская набережная 1а, 5, 7, 13;

- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 77, 81, 81в, 83, 85б;

- Коммунаров 144, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183;

- Ленина 94, 96, 96а;

- Марата 1, 2а;

- Орджоникидзе 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27б, 27в, 28а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 39, 41а, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 71;

- Пастухова 84, 86, 88, 90;

- Прасовский 2, 4;

- Промышленная 25, 27, 31, 35, 52;

- Пушкинская 136, 136а, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150а, 152;

- Удмуртская 139а, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

- Циолковского 9, 13, 15, 20, 22/1.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU