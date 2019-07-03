Водитель не справилась с управлением и попала в ДТП на трассе Удмуртии
ДТП произошло 2 июля
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на пятом километре автодороги Елабуга - Пермь Алнашского района женщина-водитель не справилась с управлением и попала в ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 30-летняя женщина, водитель машины «Шкода-Рапид», не справилась с управлением и вылетела в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажиры - 38-летний и 45-летний мужчины получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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