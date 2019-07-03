Эксперты зафиксировали в Ижевске самые низкие зарплаты

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-03T10:23:01+03:00

В этом списке оказались еще несколько городов

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Ижевск оказался в списке, где работники получают самые низкие зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов Авито.

По данным исследований среди 23 городов России зарплата увеличилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года и составила 37 тысяч рублей. Самая высокая зарплата зафиксирована в Москве - 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 47,4 тысячи рублей, в Екатеринбурге - 39,3 тысячи рублей и в Новосибирске - 37,4 тысячи рублей.

В рейтинге с самыми низкими зарплатами оказались такие города, как Тольятти - 29,2 тысячи рублей, Барнаул - 29,9 тысячи рублей, Волгоград - 29,3 тысячи рублей, Ульяновск - 29,4 тысячи рублей и Ижевск - 30,4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU