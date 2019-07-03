Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-03T10:58:01+03:00

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В Ижевске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками УФСБ России по республике ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Задержан 44-летний ранее судимый ижевчанин, в ходе обыска была обнаружена крупная партия наркотиков. Также были найдены и изъяты химические реактивы, лабораторное оборудование и весы, - сообщает ведомство.

Задержанный пояснил, что самостоятельно готовил наркотики для дальнейшего сбыта. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. На данный момент, задержанный находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В ходе обыска также был обнаружен пистолет, по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU