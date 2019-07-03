В четырех районах Удмуртии массово гибнут пчелы
В Удмуртии начали массово гибнуть пчелы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.
- Пчелы гибнут на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов республики. С целью уточнения информации Государственной ветеринарной службой начато обследование пасек, где жалуются на гибель пчел, - сообщает ведомство.
Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний.
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Главное управление ветеринарии Удмуртии напоминает требование ст. 18 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», согласно которой на владельцев возложена обязанность по немедленному извещению специалистов государственной ветеринарной службы о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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