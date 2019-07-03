Строительство мечети в Удмуртии приостановили

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-03T12:36:31+03:00

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В Удмуртии в поселке Ува приостановили строительство мечети. Соответствующее обращение к активистам поселка пришло от имени главы республики.

- На данный момент происходит всестороннее рассмотрение контрольно-надзорными органами выданной документации на строительство мечети. На данный момент строительство приостановлено, решение о возобновлении работ будет принято после получения заключения по итогам проверки документов и административном расследовании, - говорится в обращении.

Напомним, в конце мая в поселке Ува разгорелся нешуточный скандал: в центре поселка внезапно выросла мечеть. Жители Увы заявили, что они против религиозного здания в центре. Что не устраивает жителей поселка и как собираются решить конфликт, разбиралась «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU