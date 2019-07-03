В Удмуртии повысились цены на некоторые продукты

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-03T17:18:31+03:00

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В Удмуртии специалисты Удмуртстата зафиксировали повышение цен на некоторые продукты.

Так, с 24 июня по 1 июля повысились цены на: картофель (+3,1 руб.), сосиски, сардельки (+11,2 руб.), яблоки (+3 руб.), морковь (+1,2 руб.), конфеты шоколадные (+3,2 руб.).

При этом средняя цена понизилась на репчатый лук, мясные консервы, маргарин, куриные яйца, свежие помидоры и огурцы (от 1,7 до 14,5%).

Также было зафиксировано повышение цен на бензин марок АИ-92 (+0,17%) и АИ-95 (+0,17%). Подорожание коснулось и дизельное топливо (+0,12%).

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ИСТОЧНИК KP.RU