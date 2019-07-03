Ижевские дайверы обследовали «плавучий остров»
В Ижевске добровольцы совместно с Минприроды Удмуртии обследовали «плавучий остров» на ижевском пруду. Об этом сообщается на странице ВКонтакте «Ижевские дайверы ОСВОД».
Дайверы исследовали остров на предмет устойчивости. Также был собран мусор со дна и вокруг острова.
Фото: vk.com/alexeika1961
- Была опасность, что он может закрыть водосброс поэтому его сваями прикрепили и он крепко стоит и никому не мешает, - рассказали в Минприроды Удмуртии.
Напомним, в Ижевске решили судьбу плавучего острова...И она совсем не красочная.
Пока неизвестно будут ли утилизировать "плавучий остров".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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