2019-07-03T16:12:52+03:00
Общество

Ижевские дайверы обследовали «плавучий остров»

Также собрали мусор с острова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске добровольцы совместно с Минприроды Удмуртии обследовали «плавучий остров» на ижевском пруду. Об этом сообщается на странице ВКонтакте «Ижевские дайверы ОСВОД».

Дайверы исследовали остров на предмет устойчивости. Также был собран мусор со дна и вокруг острова.

Фото: vk.com/alexeika1961

Фото: vk.com/alexeika1961

- Была опасность, что он может закрыть водосброс поэтому его сваями прикрепили и он крепко стоит и никому не мешает, - рассказали в Минприроды Удмуртии.

Напомним, в Ижевске решили судьбу плавучего острова...И она совсем не красочная.

Пока неизвестно будут ли утилизировать "плавучий остров".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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