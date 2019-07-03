День семьи любви и верности отметят в ижевском парке Космонавтов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-03T17:20:54+03:00

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В Ижевске 7 июля, в воскресенье, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи любви и верности (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 12:00 в парке Космонавтов ижевчане смогут поучаствовать в развлекательной программе, мастер-классах и посмотреть концертную программу.

С 12:00 театрализованное представление по мотивам сказки «Финист - Ясный сокол», выступление участниц конкурса «В ожидании чуда», работа игровых площадок.

С 13:00 лекция от Ижастро, приуроченная к открытию в парке Космонавтов планетария, мастер-классы от студии «Сувенир».

В 16:00 детская игровая программа с демонстрацией мультфильмов на танцплощадке «Ударник».

В 18:00 кинопоказ мюзикла «Кабаре» на танцплощадке «Ударник».

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ИСТОЧНИК KP.RU