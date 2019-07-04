В Ижевске снесли ларьки на остановке по улице Гагарина

СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-04T06:17:37+03:00

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В среду, 3 июля, на улице Гагарина в Ижевске начали сносить торговые павильоны, которые находятся на остановке общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, еще в марте 2019 года собственник должен был демонтировать объекты. Но не сделал это самостоятельно.

- В 2017 году сотрудниками полиции выявлены факты реализации спиртосодержащей продукции на данных торговых площадях. Протоколы направлены в администрацию Ижевска, далее решение суда о сносе ларьков, - сообщили в пресс-службе.

Кстати, как сообщал Александр Бречалов, в 2019 году в городе появится 7 «умных» остановок. Они будут снабжены зарядными устройствами и Wi-Fi.

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ИСТОЧНИК KP.RU