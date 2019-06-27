Где в Ижевске установят «умные» остановки?

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-27T13:03:39+03:00

Всего на улицах города появится семь таких остановок

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Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей 00:00 00:00

В Ижевске этим летом установят семь «умных» остановок. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- На Пушкинской семь остановок будут установлены. А демонтированные с этих мест павильоны поставим на другие остановочные площадки в разных районах города. Из них две на трамвайных остановках – «Монтажный техникум» в обе стороны. Внутри «умной» остановки будет wi-fi, место для зарядки телефона, лавки с подогревом, - пояснил Александр Бречалов.

Также, по словам главы региона, Олегу Бекмеметьеву поручено подготовить детальный план по замене или обновлению остановочных комплексов по всему Ижевску. Обсуждение плана пройдет 4 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU