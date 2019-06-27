Где в Ижевске установят «умные» остановки?
Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей
В Ижевске этим летом установят семь «умных» остановок. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
- На Пушкинской семь остановок будут установлены. А демонтированные с этих мест павильоны поставим на другие остановочные площадки в разных районах города. Из них две на трамвайных остановках – «Монтажный техникум» в обе стороны. Внутри «умной» остановки будет wi-fi, место для зарядки телефона, лавки с подогревом, - пояснил Александр Бречалов.
Также, по словам главы региона, Олегу Бекмеметьеву поручено подготовить детальный план по замене или обновлению остановочных комплексов по всему Ижевску. Обсуждение плана пройдет 4 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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