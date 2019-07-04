В Ижевске дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-04T11:02:24+03:00

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой М-7 «Волга» - подъезд к Ижевску. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».

- Доехав по обновленному асфальтобетонному покрытию до ж/д переезда 31 км, водители автомобилей упирались в совершенно разбитый участок протяженностью 900 метров. На данный момент ведутся работы по демонтажу разрушенного слоя, - сообщается в группе.

Часть дороги будут полностью восстанавливать, также заменят две пропускные трубы и проведена санация водоотводных кюветов. На обновленном участке дороге установят новые знаки.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать ремонтируемые участки.

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ИСТОЧНИК KP.RU