В Ижевске дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой
Дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой М-7 «Волга» - подъезд к Ижевску. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».
- Доехав по обновленному асфальтобетонному покрытию до ж/д переезда 31 км, водители автомобилей упирались в совершенно разбитый участок протяженностью 900 метров. На данный момент ведутся работы по демонтажу разрушенного слоя, - сообщается в группе.
Часть дороги будут полностью восстанавливать, также заменят две пропускные трубы и проведена санация водоотводных кюветов. На обновленном участке дороге установят новые знаки.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать ремонтируемые участки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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