Директор некоммерческой организации в Ижевске присвоила деньги компании
В Ижевске директор некоммерческой организации присвоила деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- В 2018 году директор компании взяла из кассы более 90 тысяч рублей, а для придания законности своим действиям она оформила краткосрочный договор займа между собой и компанией. В тот же день женщина уволилась, - сообщает ведомство.
В ходе расследования уголовного дела была изъята финансово-бухгалтерская документация, допрошены сотрудники. Женщина полностью признала свою вину, на ее средства наложен арест.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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