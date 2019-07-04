2019-07-04T09:56:36+03:00
Происшествия

Директор некоммерческой организации в Ижевске присвоила деньги компании

В тот же день женщина уволилась из компании
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске директор некоммерческой организации присвоила деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В 2018 году директор компании взяла из кассы более 90 тысяч рублей, а для придания законности своим действиям она оформила краткосрочный договор займа между собой и компанией. В тот же день женщина уволилась, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела была изъята финансово-бухгалтерская документация, допрошены сотрудники. Женщина полностью признала свою вину, на ее средства наложен арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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