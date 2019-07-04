В этом году в Ижевске планируют отремонтировать 108 крыш

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-04T11:02:53+03:00

На ремонт потратят более 177 млн рублей

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В Ижевске планируют отремонтировать 108 крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Удмуртии.

- В 2019 году предстоят работы по ремонту 315 домов, на которых отремонтируют 108 крыш. Помимо ремонта кровли будет сделан также ремонт стропил, обрешетки, утепление чердачного покрытия, - сообщает пресс-служба.

На ремонт планируют потратить более 177 млн рублей. В прошлом году капитально отремонтировали 81,4 тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU