2019-07-04T11:04:41+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ижевска погиб в ДТП

ДТП произошло 3 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 3 июля напротив дома №3 по улице Песочной произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 73-летний мужчина, водитель машины «Лада-Приора», не справившись с управлением, врезался в препятствие, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мужчина скончался.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Директор одной из компаний Ижевска хитро продумала свое увольнение и, конечно же, осталась в плюсе...ненадолго.

- В Ижевске начался ремонт участка, который соединяет улицу Пойма и федеральную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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