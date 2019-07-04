Пенсионер из Ижевска погиб в ДТП

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-04T11:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 3 июля напротив дома №3 по улице Песочной произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 73-летний мужчина, водитель машины «Лада-Приора», не справившись с управлением, врезался в препятствие, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП мужчина скончался.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Директор одной из компаний Ижевска хитро продумала свое увольнение и, конечно же, осталась в плюсе...ненадолго.

- В Ижевске начался ремонт участка, который соединяет улицу Пойма и федеральную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU