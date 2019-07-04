Пенсионер из Ижевска погиб в ДТП
В Ижевске 3 июля напротив дома №3 по улице Песочной произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 73-летний мужчина, водитель машины «Лада-Приора», не справившись с управлением, врезался в препятствие, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП мужчина скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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