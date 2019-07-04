2019-07-04T12:08:11+03:00
Общество

Незаконную торговлю пресекли в Ижевске

Четыре продавца получили протоколы об административном правонарушении
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске в Индустриальном районе прошли проверки фактов незаконной торговли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В ходе проверки установлены факты торговли в неустановленных местах: ул. Удмуртская, около дома №304; ул. 9 Января, около дома №271; ул. Дзержинского, остановка общественного транспорта «Ул. 9 Января» (в центр); ул. Кунгурцева, около дома №25, - сообщает пресс-служба.

Четыре продавца получили протоколы об административном правонарушении. Также сотрудники взяли с продавцов объяснения и провели разъяснительную беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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