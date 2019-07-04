Правда ли, что в Ижевске массово гибнет рыба?
В социальных сетях распространились тревожные слухи: сообщают, что в реке Иж массово гибнет рыба.
- Сегодня решил немного прогуляться по знаменитой и всем известной реке Иж. Недолгие сборы, чашечка кофе для бодрости, рюкзак с приманками, спиннинг, и я уже у воды. Какое же было мое удивление и негодование, когда я увидел сие зрелище. Весь берег усыпан мертвой рыбой и все это хозяйство источает такие ужасные зловония, - появилось сообщение в сети.
Горожане подтверждают: в реке действительно погибла рыба.
-Часто рыбачу на Иже. Такого не видел лет пять! В воде и на берегу лежит погибшая рыба, в воде плавают коричневые хлопья. Пахло тухлым. Погибли щука, язь, подлещик, сорога, - рассказывает Владислав.
Мы нашли автора тревожного поста. Сергей Каракулов рассказал, что на его памяти рыба в Иже гибла всего два раза.
-Я увлекаюсь рыбалкой с шести лет. На Иж хожу примерно раз в неделю. В начале июня рыба в Иже хорошо клюет. Правда, здесь она заражена паразитами, поэтому рыбачу только для развлечения. Утром встал, попил кофе, собрался, пришел на реку. А на берегу мертвая рыба лежит. Расстроился! - говорит Сергей.
В министерстве природы подтвердили: рыба действительно погибла.
В Росрыболовстве по Удмуртии пояснили, что гибель рыбы произошла 28 июня. Однако о факте узнали только 2 июля.
- На место выехала группа из наших сотрудников, представителей Минприроды и Росприроднадзора. Но мы узнали о происшествии поздно, а течение в реке быстрое. В реке мертвых особей не обнаружили, только рыба на берегах гниет. Росприроднадзор взял пробы воды на наличие вредных примесей. Возбуждено административное расследование, - сообщил Денис Башков, начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных ресурсов.
В министерстве природы и охраны окружающей среду УР добавили, что случай гибели рыбы был единичный. Сейчас все в порядке. Предполагают, что произошел сброс сточных вод.
Результаты экспертизы воды станут известны примерно через три дня. Мы следим за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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