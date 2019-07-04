Граффити с изображением Децла в Ижевске испортили
В Ижевске испортили граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Фотографию выложил пользователь Фейсбук.
- Хороший был рисунок. Но чья-то поганенькая ручонка прикоснулась к чужому творчеству. Я так понимаю происходящее: не обязательно любить какой-то стиль музыки, но зачем стены марать? Набей себе татуху на лбу и козыряй с ней по городу. Пусть все знают твое отношение к рэпу, - написал Сергей.
Напомним, законченное граффити появилось на доме по улице Карла Маркса, 275.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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